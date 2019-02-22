Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyenden Buz Kırma ve Tuzlama Çalışması

Hakkari Belediyenden Buz Kırma ve Tuzlama Çalışması

34 dakika önce

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerek yaya gerekse araçların yoğun olduğu caddelerde buz kırma ve tuzlama çalışması başlattı.

Hakkari Belediyenden Buz Kırma ve Tuzlama Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerek yaya gerekse araçların yoğun olduğu caddelerde buz kırma ve tuzlama çalışması başlattı.

Araçlar ve vatandaşlar için zorluk oluşturan caddelerdeki buzları iş makineleri yardımıyla kıran belediye ekipleri, tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kaldırımlardaki buzları ise kazma ve küreklerle temizlediklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kızılkaya, "Hakkari ilinde çok ciddi anlamda bir kar yağışı oldu. Gece gündüz ara vermeden 24 saat esasına dayalı olarak bütün mahalle yollarında çalışma başlattık. Kapalı hiçbir yolumuz yok. Ancak aşırı kar yağması nedeniyle çeşitli yerlerde buzlanma oluşuyor. Bu buzlanmalar ekiplerimiz ve iş makineleri tarafından kırılarak temizleniyor" dedi.

Esnaflar ise, caddelerdeki buzlar nedeniyle düşüp yaralananların olduğunu belirterek, bütün imkanlarını seferber ederek buzla mücadele çalışması başlatan belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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