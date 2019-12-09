Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesi kar kış demeden çalışıyor
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Hakkari Belediyesi kar kış demeden çalışıyor

6 saat önce

Hakkari Belediyesi ekipleri kar kış demeden çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi kar kış demeden çalışıyor, System.String[]

Hakkari Belediyesi ekipleri kar kış demeden çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Bölgenin coğrafi yapısı ve toprak kayması nedeniyle içme suyu arızalarının sürekli meydana geldiği Hakkari'de, belediye ekipleri kar kış demeden içme suyu arızalarıyla mücadele ediyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Otluca köyündeki Şeyh Musa Deresindeki su kaynaklarını da inceleyen belediye ekipleri kentin susuz kalmaması için dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.


Hakkari Belediyesi Kanalizasyon ve Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların susuz kalmaması için tüm önlemleri aldıklarını ifade ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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