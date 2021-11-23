Hakkari'de 14 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 kilogram siyah katran eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Dağlıca kara yolu güzergahında dün bir araçtan yol kenarına çuval atıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüten ekipler, söz konusu çuvalda yaptığı incelemede 14 kilogram siyah katran eroin ele geçirdi.