Hakkari\'de 143 Yol Yeniden Açıldı

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 köy ve 102 mezra yolu olmak üzere toplam 144 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kapalı köy ve mezra yollarından 143'ü yeniden ulaşıma açılırken, kar kalınlığının kentin yüksek kesimlerinde 50 santimetreyi geçtiği belirtildi.
