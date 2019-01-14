Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Arabulucu" Avukatlara Belgeleri Verildi

Hakkari'de "Arabulucu" Avukatlara Belgeleri Verildi

1 saat önce

Hakkari'de "arabuluculuk" eğitim seminerine katılan avukatlara katılım belgesi verildi.

Hakkari'de
Hakkari'de "arabuluculuk" eğitim seminerine katılan avukatlara katılım belgesi verildi.

Hakkari Barosunca 5-10 Ocak'ta gerçekleştirilen 84 saatlik "arabuluculuk" eğitimine katılan avukatlara, katılım belgeleri verildi. Etkinliğe Hakkari Barosu Böşkeni Zeydin Kaya, Arabulucu Avukat Yurdagül Gündoğan ve avukatlar katıldı.

Avukatlara "arabuluculuk" eğitimi Prof. Dr Ünal Sığrı, doktor öğretim üyesi Özgen Alkanat ve Gündoğan tarafından verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Gündoğan, Hakkari, Güncel
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