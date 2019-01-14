Hakkari'de "Arabulucu" Avukatlara Belgeleri Verildi
1 saat önce
Hakkari'de "arabuluculuk" eğitim seminerine katılan avukatlara katılım belgesi verildi.
Hakkari
'de "arabuluculuk" eğitim seminerine katılan avukatlara katılım belgesi verildi.
Hakkari Barosunca 5-10 Ocak'ta gerçekleştirilen 84 saatlik "arabuluculuk" eğitimine katılan avukatlara, katılım belgeleri verildi. Etkinliğe Hakkari Barosu Böşkeni Zeydin Kaya, Arabulucu Avukat Yurdagül Gündoğan
ve avukatlar katıldı.
Avukatlara "arabuluculuk" eğitimi Prof. Dr Ünal Sığrı, doktor öğretim üyesi Özgen Alkanat ve Gündoğan tarafından verilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:08 Kaynak: AA
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