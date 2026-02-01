Hakkari\'de Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik sürdürülen titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kurumların Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan hüküm giyen M.Ö., il merkezinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi" denildi. - HAKKARİ