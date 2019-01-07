Hakkari'de Eğitime Kar Engeli (2)
15 dakika önce
ŞEMDİNLİ'DE EĞİTİM-ÖĞRETİME KAR ENGELİHakkari'nin Şemdinli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.
ŞEMDİNLİ'DE EĞİTİM-ÖĞRETİME KAR ENGELİ Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.
Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
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