Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli (2)

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli (2)

15 dakika önce

ŞEMDİNLİ'DE EĞİTİM-ÖĞRETİME KAR ENGELİHakkari'nin Şemdinli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli (2), System.String[]
ŞEMDİNLİ'DE EĞİTİM-ÖĞRETİME KAR ENGELİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

Şemdinli, Hakkari, Güncel
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