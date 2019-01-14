Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi

Hakkari'de Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi

17 dakika önce

HAKKARİ ve ilçelerinde polis ekiplerinin 2 hafta içinde karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ ve ilçelerinde polis ekiplerinin 2 hafta içinde karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-14 Ocak tarihleri arasında şehirler arası karayolu ile kent merkezi ve ilçe yollarında uygulama noktaları oluşturarak, kimlik sorgulaması ile şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan bu uygulamalarda 980 paket  gümrük kaçağı sigara ile 637  litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:58 Kaynak: DHA

Polis, Hakkari, Güncel
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