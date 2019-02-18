Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

29 dakika önce

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11-18 Şubat 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 190 paket sigara, 2 bin 390 kilogram pirinç, 750 litre motorin, 486 kilogram çay ve 48 adet kol saati ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:28 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Hakkari, 3. Sayfa
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