Hakkari'de Kar Kütlesi 2 Öğrenciyi Yaraladı - Son Dakika
Hakkari'de Kar Kütlesi 2 Öğrenciyi Yaraladı

Hakkari\'de Kar Kütlesi 2 Öğrenciyi Yaraladı
10.01.2026 01:29
Hakkari'de çatıdan düşen kar kütlesi 2 üniversite öğrencisini yaraladı, durumları iyi.

HAKKARİ'de yolda yürüyen 2 üniversite öğrencisi, üzerlerine çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Merzan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçen 2 üniversite öğrencisinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

00:53
00:29
23:58
23:54
23:43
22:32
22:17
