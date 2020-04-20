Hakkari'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Belediye Başkanı Tahir Saklı , çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara mecburi olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Ekipler, ardından yoğun kullanılan yerlerde ilaçlama çalışması da yaptı.

Şemdinli Belediyesi de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında cadde, sokak, toplu yaşam alanları, banka, PTT binası ve ATM 'lerin önünü tazyikli suyla yıkadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de polis araçlarından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde anons yaptı.

Hakkari 'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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