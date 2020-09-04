-Denetimlerden detaylar
-Vali Yardımcısı Kılıç'ın vatandaşı maske, sosyal mesafe konusunda uyarması
Maske dağıtım ve genel detaylar
Hakkari'de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç'ın katıldığı denetimlerde Cumhuriyet ve Bulvar caddelerinde vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları konusunda uyarıldı.
Denetimlerde vatandaşlara maske dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika