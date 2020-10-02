Hakkari'de Kur'an kursları açıldı - Son Dakika

Hakkari'de Kur'an kursları düzenlenen törenle açıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksa Kız Kur'an kursunda düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Kur'an kursları ile Kur'an-ı Kerim'i okuma ve okutmanın önemine vurgu yaptı.

Salgın nedeniyle sağlığa her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Gerek kurslarımızda gerek evlerimizde kaldığımız sürelerde temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takma kuralına uyarak hastalıktan korunmaya ve yanımızdakileri korumaya özen göstermeliyiz. Her gün çevremizde hastalanan ve salgın nedeniyle vefat edenlerin durumlarından ibret alarak, hastalığa karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarıp tevekkül etmeli, hastalıkla ilgili bütün tedbirlerimizi aldıktan sonra neticeyi Allah'tan beklemeliyiz. Hastalığın insanlığın yakasından düşmesi için bol bol dua ve niyazda bulunmalıyız."