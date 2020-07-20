Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu - Son Dakika

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu

Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsal alanında 20 Temmuz günü tespit edilen ve bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca daha önceden kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı sığınak içerisinde 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 39 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet Dragunov kesin nişancı tüfeği şarjörü, 745 adet PKM fişeği, 38 adet Dragunov fişeği, 54 adet 5,56 milimetre fişek, 2 adet hücum yeleği, 1 adet Rus tipi RG-42 el bombası, 6 adet el bombası kılıfı, 2 adet 220 KW'lık benzinli jeneratör, 3 adet panço, patlayıcı maddem yapımına kullanılan 1 adet 12 kilo tüp, 2 adet HPG marka uzaktan komutalı patlayıcı madde, telsiz düzeneği anahtar sistemi, 6 adet UV-3R marka uzaktan komutalı patlayıcı madde telsiz düzeneği anahtar sistemi, 9 adet kondaktör el yapımı patlayıcı (EYP) kodlayıcı, 3 adet bağlantı kablosu, 1 adet 20 metre infilaklı fitil, 2 adet korner marka uzaktan kumanda, 1 adet sensör anahtar sistemi, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet el telsizi ele geçirildi" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu - Son Dakika
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