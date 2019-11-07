Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki bazı kurumlara 'Erişilebilirlik' belgesi
Son Dakika Güncel Hakkari'deki bazı kurumlara 'Erişilebilirlik' belgesi

Hakkari'deki bazı kurumlara 'Erişilebilirlik' belgesi

8 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Adliye Sarayı ile ilçede bulunan Selahaddin Eyyübi Havalimanına "erişilebilirlik" belgesi verildiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği' kapsamında engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal...

Hakkari'deki bazı kurumlara 'Erişilebilirlik' belgesi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Adliye Sarayı ile ilçede bulunan Selahaddin Eyyübi Havalimanına "erişilebilirlik" belgesi verildi


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği' kapsamında engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama katılabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat ulaşımı ve hizmet alabilmelerine yönelik Hakkari'de oluşturulan "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonca" yapılan denetimler sonucunda erişilebilir olduğu belirlenen Yüksekova Adliye Sarayı ve Selahaddin Eyyübi Havalimanına 'Erişilebilirlik' belgesi verildi.


Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, engelli bireylerin sosyal hayata katılabilme ve hayatını bireysel olarak yaşayabilmeleri açısından erişilebilirliğin son derece önemli bir konu olduğunu söyledi. Kaya, "Hakkari ve ilçelerinde gerekli düzenlemeleri Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre yerine getiren kamu kurum ve kuruluşlarıyla diğer yaşam alanlarına komisyonumuzca belgeleri verilmeye başlanmıştır. Yüksekova Adliye Sarayı ve Selahaddin Eyyübi Havalimanı binalarında engelli bireylerin erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde belirtilen kriterler yerine getirilerek her iki kurumda engelli rampalarından asansöre, görme engelliler için brilant kat planı, yürüme bandı, engelli tuvaletine ve engelli araç park yerine kadar birçok yenilik yapılmıştır. Bu kapsamda valiliğimiz tarafından oluşturulan Hakkari İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından hizmet binalarında ve diğer engelli bireylerin kullandığı yaşam alanlarında yapılan inceleme sonucunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yüksekova Adliye Sarayı ve Selahaddin Eyyübi Havalimanı erişilebilir olduğu tespit edilmiştir" dedi.


Yüksekova Adliye Sarayı belgesi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer'e, Selahaddin Eyyübi Havalimanı belgesi ise Havalimanı Müdürü Sezgin Demirci'ye verildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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