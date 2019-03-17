Hakkari Esnaflarından 2 Metrelik Kardan Adam
1 saat önce
Hakkari'deki esnaflar, mart ayına rağmen 2 metrelik kardan adam yaparak müşteri beklediler.
Hakkari
'deki esnaflar, mart ayına rağmen 2 metrelik kardan adam yaparak müşteri beklediler. Karşıyaka
Mahallesi Katramas Köprüsü yanında bulunan esnaflar, iş yerlerinin önündeki kar yığınlarından 2 metre uzunluğunda kardan adam yaptılar. Esnaflardan Serbest Kanat, mart ayında kardan adam yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kanat, "İlimizde son on yılın en büyük kar yağışı yaşandı. İnşallah bu yağışlar beraberinde bereket getirecek. Önceki gün yağan kar yağışının ardından iş yerimin önünde 2 metre uzunluğunda kardan adam yaptım. Hem iş yerimin çevresine renk kattı hem de mahalle sakinleri burada hatıra fotoğrafı çektirdiler. İnşallah Hakkari'de yaptığımız son kardan adam olur. Çünkü artık bahar havasının gelmesini istiyoruz" dedi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:31 Kaynak: İHA
İŞKUR'dan Ev Kadınlarına Müjde! Günde 3-4 Saat Çalışmayla 800 Lira Gelir Sağlanacak
Ahırın Üzerine Çığ Düştü: 46 Hayvan Telef Oldu
Özcan Deniz'den Boşanma İddialarına Fotoğraflı Cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz