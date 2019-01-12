Son Dakika Haberleri: Hakkari Kardan F-35 Savaş Uçağı Yaptı

Hakkari Kardan F-35 Savaş Uçağı Yaptı

14 dakika önce

Kardan F-35 savaş uçağı yaptıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, kardan 15 metre uzunluğunda F-35 savaş uçağı yaptı.

Kardan F-35 savaş uçağı yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, kardan 15 metre uzunluğunda F-35 savaş uçağı yaptı.

Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü ilçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işçiliği ile çobanlık yaparak, geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı. Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın kardan F-35 savaş uçağının yapımı 23 gün sürdü. Karahan, savaş uçağını, üzerine naylon ve çıta kullanarak kabin yapıp, 20 litre boya kullanarak yeşil renge boyadı. Üzerine Türk bayrağı astı. Tüm imkanlarını kullanarak yaptığı F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri kendi imkanlarıyla aldığını ve soğukla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Karahan, herkesi uçağını görmeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Hakkari, Mehmet Şerif, Güncel
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