SÖZLEŞMELİ ER, MAYIN ARAMA FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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SÖZLEŞMELİ ER, MAYIN ARAMA FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLDU

15.08.2022 16:18
SÖZLEŞMELİ ER, MAYIN ARAMA FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLDU

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü. Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de yaşayan ailesine ulaştı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, sabah saatlerinde Tekeli köyü yolu üzerinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucunda karın bölgesinden vurulması sonucu şehit oldu. Şehit Çakır'ın acı haberi, merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Osmaniye, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SÖZLEŞMELİ ER, MAYIN ARAMA FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLDU - Son Dakika

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