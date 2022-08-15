Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı - Son Dakika
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Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

15.08.2022 17:14
Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehadet haberini Çakır'ın (22) Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan babası Ali ve annesi İlknur Çakır'a verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı - Son Dakika
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