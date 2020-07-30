Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş'ten Kurban bayram mesajı - Son Dakika

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pakiş, mesajında, Kurban Bayramı'nın kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun canlandığı, ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği, kırgınlık ve küslüklerin unutulduğu önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

İnsanların her zamankinden daha fazla kenetlendiği, büyük bir teslimiyet ve en içten duyguların yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu ve coşkusu içinde olduklarını belirten Pakiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberliğin güçlendiği Kurban Bayramı'nın ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna, karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine vesile olmasını, tüm insanlık için sağlık ve huzur getirmesini dilerim. Başta Hakkarili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar saygı ve muhabbetlerimi sunarım."