Hakkari Valisi Akbıyık, TDV'ye kurban bağışında bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Fakirullahoğlu'na teşekkür ederek TDV'ye kurban bağışında bulundu.

Kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Fakirullahoğlu, Akbıyık'a teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

Akbıyık, ayrıca makamında kabul ettiği kentteki şehit aileleriyle sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de Akbıyık'ı ziyaret etti.