Hakkari Valisi İdris Akbıyık havalimanında yapılan binaları inceledi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında yapımı süren binalarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, havalimanını ziyaret eden Akbıyık, güvenlik, nizamiye, teknik merkez ve otogar binası inşaatı ile akaryakıt yerleşkesinde inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

Akbıyık'a ziyaretinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı eşlik etti.