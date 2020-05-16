Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın acı günü - Son Dakika

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın 89 yaşındaki kayınpederi Nazım Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın kayınpederi Nazım Şahin (89) Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine getirildi.
Cenaze namazı öncesi, maske dağıtıldı, koronavirüsle ilgili uyarılar yapıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenazeye, Vali İdris Akbıyık, Doğanşehir ilçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve yakınları katıldı.