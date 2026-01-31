Erzurum'da Hapis Cezaevi Kaçaklığı Operasyonu - Son Dakika
Erzurum'da Hapis Cezaevi Kaçaklığı Operasyonu

31.01.2026 09:44
Erzurum'da aranan M.N.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, Erzurum Asliye Ceza İlamat Masası tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay ve Artvin İlamat ve İnfaz bürosunca birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı. bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satmak suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.N.İ isimli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşmede; başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan ayrıca tahkikata başlanılan şahıs mevcut arama müzekkereleri doğrultusunda tutuklanarak Patnos kapalı cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
