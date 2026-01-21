Usta sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 hafta önce enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Haldun Dormen'nin oğlu Ömer Dormen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler veren, Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilen sanatçı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını aldı. - İSTANBUL