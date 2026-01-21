Haldun Dormen'e Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.