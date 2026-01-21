Haldun Dormen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Haldun Dormen Hayatını Kaybetti

21.01.2026 19:12
Türk tiyatrosunun efsanevi ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hastanede yaşamını yitirdi.

(ANKARA) - Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, 6 Ocak'ta hastanede tedavi altına alınmış, sanatçının oğlu Ömer Dormen, 12 Ocak'ta babasının entübe edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: ANKA

