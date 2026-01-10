Halep Operasyonu: Hedef Kürt Topluluğu Değil - Son Dakika
Halep Operasyonu: Hedef Kürt Topluluğu Değil

10.01.2026 18:14
Suriye Dışişleri, Halep'teki operasyonun Kürtleri hedef almadığını ve insani yardım önceliğini vurguladı.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından Halep'teki operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "operasyonun Halep'in sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası ve ulusal kurumların aktif bir ortağı olarak kabul edilen Kürt topluluğunu hedef almadığı" belirtilerek, "Devletin silahlar üzerindeki münhasır yetkisini yeniden tesis etmek, istikrarı ve siyasi süreci desteklemek ve Suriye topraklarının bölgesel güvenliği tehdit eden herhangi bir silahlı faaliyet için bir platform olarak kullanılmasını önlemek için temel bir koşuldur" ifadelerine yer verildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep'te düzenlenen operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Suriye hükümetinin Halep şehrinin belirli mahallelerinde, Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de, kapsamı ve hedefleri sınırlı ve hedefli bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdiğini bildirir. Söz konusu tedbirler, Suriye devletinin şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ayrımcılık yapmama ilkelerine bağlılığı doğrultusunda, PYD'ye bağlı YPG ile mutabık kalınan güvenlik düzenlemelerinin defalarca ihlal edilmesi ve bunun sonucunda sivillerin zarar görmesi üzerine, kamu düzenini yeniden tesis etmek ve sivilleri korumak amacıyla alınmıştır.

8 Aralık 2024'teki kurtuluş tarihinden bu yana, Suriye hükümeti, istikrarın temel ön koşulu olarak güvenlik mekanizmasını birleştirmek ve meşru devlet kurumlarının otoritesini pekiştirmek amacıyla kapsamlı bir ulusal yaklaşım izlemiştir. Bu çerçevede, iki mahallede tüm devlet dışı askeri faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla Nisan 2025'te güvenlik anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, 7 ve 8 Ocak 2026'da iki mahalleden Halep şehrinin yerleşim bölgelerine yönelik silahlı saldırılar da dahil olmak üzere tekrarlanan ihlallerin sonucunda bozulmuştur.

"Dışişleri Bakanlığı müdahalenin askeri bir harekat olmadığını teyit etmektedir"

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, bu müdahalenin askeri bir harekat olmadığını, herhangi bir demografik değişikliği gerektirmediğini ve etnik veya dini gerekçelerle herhangi bir nüfus grubunu hedef almadığını teyit etmektedir. Müdahale, yalnızca mutabık kalınan güvenlik çerçevesinin dışında faaliyet gösteren, önceki anlaşmaların uygulanmasını engelleyen ve çocukların askere alınması da dahil olmak üzere ciddi ihlallerle bağlantılı belirli silahlı gruplarla sınırlıydı.

Suriye devleti bu tedbirlerle eş zamanlı olarak, insani yardım kuruluşlarıyla iş birliği içinde, ileri müdahale noktaları kurarak ve güvenli insani yardım koridorları açarak sivillerin korunmasına birinci derecede öncelik vermiştir. Hükümet, normal sivil yaşamın yeniden tesisine hazırlık amacıyla, etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlayacak ve patlayıcı savaş kalıntılarının temizlenmesini yürütecektir.

Ayrıca, alınan tedbirlerin gereklilik ve orantılılık ilkelerine dayandığını ve Halep'in sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası ve ulusal kurumların aktif bir ortağı olarak kabul edilen Kürt topluluğunu hedef almadığını vurgulamaktadır. Devletin silahlar üzerindeki münhasır yetkisini yeniden tesis etmek, istikrarı ve siyasi süreci desteklemek ve Suriye topraklarının bölgesel güvenliği tehdit eden herhangi bir silahlı faaliyet için bir platform olarak kullanılmasını önlemek için temel bir koşuldur.

"Dışişleri Bakanlığı ABD, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve Mesut Barzani'ye şükranlarını sunar"

Bu bağlamda, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Suriye'nin istikrarını destekleme ve toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma konusunda aktif ve yapıcı rol oynayarak, bölge genelinde güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkıda bulunan ABD, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve Mesut Barzani'ye içten takdir ve şükranlarını sunar."

Kaynak: ANKA

