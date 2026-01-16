Halep'te 27.450 Sivil Güvenli Alanlara Geçti

Suriye'nin Halep ili Valisi Azzam el-Garip, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelerden ayrılmayı başarıp güvenli bölgelere geçiş yapan sivillerin sayısının 27 bin 450'ye ulaştığını duyurdu.

Garip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin tüm engellemelerine rağmen Deyr Hafir-Meskene hattından ayrılmayı başaran siviller hakkında bilgi verdi.

Suriye ordusunun kontrolünde olan Halep kırsalındaki güvenli bölgelere geçen sivillerin sayısının 27 bin 450'ye ulaştığını belirten Garip, şunları kaydetti:

"Suriye hükümetinin korumasına doğru bu yöneliş, halkımızın vatanına ve hükümetine olan derin inancını yansıtıyor ve güvenlik seçeneğinin her daim Suriye devletinde kalacağını gösteriyor.

Devletin kontrolü dışındaki doğu bölgelerine giden bölge sakinleri hakkında bir bilgi alamamış olsak da, genel eğilim halkımızın güvenlik ve istikrar bulduğu Halep ve kırsalına doğrudur."

Vali Garip, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki gibi Deyr Hafir-Meskene hattından ayrılıp Halep kırsalına gelenlere kapılarını açarak misafir eden Suriye halkına teşekkür etti.

Garip, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatı doğrultusunda tahliye olan halka ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Suriye ordusunun olası operasyonunda sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak isteyen terör örgütü YPG/SDG, bölge halkının tahliyesini engelliyor.