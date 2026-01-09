Halep'te Ateşkes Uzatılıyor - Son Dakika
Halep'te Ateşkes Uzatılıyor

09.01.2026 09:20
ABD, Halep'te geçici ateşkesin uzatılması için çalıştığını açıkladı. YPG/SDG'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde dün gece geçici ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor." degerlendirmesinde bulundu.

Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında 09.00'a kadar verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenledi.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istedi.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurdu.

Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
