Halep'te Hastaneye Saldırı

06.01.2026 19:21
PKK/YPG, Halep'te hastaneyi hedef alırken, önceki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG, Halep'teki Zahi Azrak Hastanesi'ni topçu atışlarıyla hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, gün içinde Halep'e saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG bu sefer Halep'in Bustan el-Başa Mahallesi'ndeki Zahi Azrak Hastanesi'ni vurdu.

Saldırıya ilişkin henüz ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin gün içinde Halep kent merkezine düzenlediği saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk toplam 15 sivil de yaralandı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunuyor.

Suriye Savunma Bakanlığı İletişim ve Medya Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "SDG terör örgütü, Halep'te ordu birlikleri ile sivillere yönelik saldırılarını üçüncü gününde artırarak sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

PKK/YPG'nin saldırılarına karşılık verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık ordu birliklerimiz, SDG terör örgütünün ateş kaynaklarını ve insansız hava araçlarının fırlatılma noktalarını hedef almış; yapılan müdahaleler sonucunda bu unsurların bir kısmı etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca örgüte ait bir cephane deposu silah imha edilmiştir. SDG terör örgütünün bu saldırıları, 10 Mart Anlaşması'nı tanımadığını bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır."

Açıklamada ayrıca PKK/YPG'nin söz konusu anlaşmayı fiilen ihlal ettiği, orduyu çatışma sahasını kendi belirleyeceği açık bir savaşa çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

