Halep'te İki İnsani Geçit Yeniden Açıldı - Son Dakika
Halep'te İki İnsani Geçit Yeniden Açıldı

08.01.2026 11:43
Suriye'de Halep Valiliği, PKK/YPG'nin işgali altındaki mahallelerden sivillerin tahliyesi için iki geçit açtı.

Suriye'de Halep Valiliği, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.

?Halep'teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Suriye, Güncel, YPG, PKK, Son Dakika

