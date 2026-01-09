Halep\'te İnsani Yardım Koridoru Açılacak

SURİYE Ordusu, Halep'in Şeyh Maksoud Mahallesi'ne otobüs gönderme girişimlerinin iki kez başarısız olması nedeniyle saat 16.00-18.00 arasında insani yardım koridoru açılacağını bildirdi.

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksoud Mahallesi'ne otobüs gönderme girişimlerinin iki kez başarısız olması nedeniyle saat 16.00-18.00 arasında insani yardım koridorunun açılacağını duyurdu. Açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'ndekilerin El-Avarid Geçidi üzerinden Halep kentinin diğer mahallelerine geçmeleri çağrısında bulunuldu. Ayrıca, SDG mensuplarının silahlarını bırakmaları istenerek, kendilerinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.