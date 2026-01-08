Halep'te PKK/YPG Saldırıları: 7 Ölü, 52 Yaralı - Son Dakika
Halep'te PKK/YPG Saldırıları: 7 Ölü, 52 Yaralı

08.01.2026 17:16
Suriye'nin Halep kentinde PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 52 yaralandı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin Halep kentine 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber Ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri kentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 52 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

