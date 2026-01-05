Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in doğusunda SDG adını kullanan PKK/ YPG'nin, insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 2 askeri aracın hasar gördüğünü bildirdi.
Bakanlığın Medya ve İletişim Dairesi, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, PKK/YPG'nin insansız hava araçlarıyla Halep'in doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, ordunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını hedef aldığını belirtti.
Saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı, 2 askeri aracın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, Suriye Ordusu'nun saldırıya uygun şekilde karşılık vereceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Halep'te PKK/YPG Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika
