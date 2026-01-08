Halep'te Savaş: SDG ile Suriye Ordusu Arasında Çatışmalar Şiddetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halep'te Savaş: SDG ile Suriye Ordusu Arasında Çatışmalar Şiddetlendi

08.01.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu ve SDG arasında Halep'te yaşanan çatışmalar kritik aşamaya ulaştı, büyük göç yaşanıyor.

(DİYARBAKIR) - Suriye ordusunun, bugün öğle saatlerinde SDG güçlerine yönelik Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde başlattığı operasyonda çatışmalar şiddetlendi.

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalar 6 Ocak'tan bu yana sürüyor. Suriye ordusu bünyesindeki Hemzat, Emşat, Sultan Murad ve Nureddin Zengi gibi silahlı grupların öğle saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinde SDG'ye yönelik başlattıkları kapsamlı operasyon akşam saatlerinde şiddetlendi.

Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Suriye Güvenlik Komutanlığı, SDG'nin daha önce imzalanan anlaşmalar kapsamında üstlendiği yükümlülüklerden kaçınmayı sürdürdüğünü ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesini hedefleyen tüm girişimleri görmezden geldiğini açıkladı.

SDG bünyesindeki Halep İç Güvenlik Güçleri Basın Merkezi ise yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye'yi askeri bölge ilan etmesi ve sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından bölgede durumun kritik bir aşamaya ulaştığını, sivillerin tahliyesi için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte çatışmaların şiddetlendiğini bildirdi.

Halep'teki resmi kaynaklar, çatışmalar nedeniyle büyük bir göç dalgasının yaşandığının bilgisini paylaştı. Yetkililer çatışmalar nedeniyle 142 bin kişinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinden göç ettiğini öne sürdü.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Savaş: SDG ile Suriye Ordusu Arasında Çatışmalar Şiddetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 03:40:40. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te Savaş: SDG ile Suriye Ordusu Arasında Çatışmalar Şiddetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.