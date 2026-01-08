Halep'te SDG Mevzilerine Saldırı: 10 Ölü, 88 Yaralı - Son Dakika
Halep'te SDG Mevzilerine Saldırı: 10 Ölü, 88 Yaralı

08.01.2026 16:10
Suriye ordusu, Halep'te SDG'ye yönelik operasyon başlattı; 10 sivil hayatını kaybetti, 88 yaralandı.

Suriye ordusu Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyonlarını başlatırken, Halep Sağlık Müdürlüğü 10 kişinin hayatını kaybettiğini 88 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Suriye ordusu, yoğun askeri hazırlıklar ve bölgedeki insani hareketliliğin ardından Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyonlarını başlattı. Suriye Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Ali en-Nassan'ın operasyonel süreci ve sahadaki son durumu yerinde denetlemek üzere Halep kentine ulaştığını duyurdu.

Ordu Operasyon Odası tarafından yayınlanan ve terör örgütü SDG'ye ait hedeflerin açıkça işaretlendiği haritalarla operasyonun kapsamı ilan edilirken, bölgedeki insani bilanço da ağırlaşıyor. Halep Sağlık Müdürlüğü, terör örgütünün saldırıları ve yaşanan çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 88 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Bölgedeki sivillerin terör örgütü baskısından kaçışı sürerken, Halep Sosyal İşler Müdürlüğü yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 140 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Suriye ordusu, bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile eş zamanlı olarak sivillerin belirlenen güvenli bölgelere tahliyesini sağlamaya devam ederken, operasyonların doğrudan terör noktalarını hedef alacağını ve halkı canlı kalkan olarak kullanan örgüte karşı kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Şeyh Maksut Mahallesi'nden güvenli koridorlara çıkmaya çalışan sivil bir kadının terör örgütü SDG mensubu bir keskin nişancı tarafından hedef alınarak yaralandığını aktardı. SDG unsurları ayrıca, Halep'teki bir üniversite yerleşkesindeki öğrenci yurtlarını ve Şeyh Hilal Mahallesi'nde bulunan Cerrahi Tıp Hastanesi çevresini topçu atışlarıyla, Süleyman el-Halebi Mahallesi'nde bulunan Halep Su İdaresi'ni ise ağır makineli silahlarla hedef aldı. - HALEP

