Halep'te SDG'nin Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Halep'te SDG'nin Saldırıları

08.01.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, SDG'nin Halep'teki öğrenci yurtlarına yönelik saldırılarını püskürttü.

Suriye ordusunun terör örgüt SDG'ye başlattığı operasyonda SDG, Halep'teki öğrenci yurtlarını hedef aldı.

Suriye ordusu, Halep'in el-Cala mahallesine sızmaya çalışan terör örgütü SDG unsurlarının saldırısını püskürterek çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken, örgütün sivil altyapıya yönelik saldırıları kenti savaş alanına çevirdi. Terör örgütü SDG unsurlarının Süleyman el-Halebi Mahallesi'nde bulunan Halep Su İdaresi binasını ağır makineli silahlarla hedef aldığı açıklandı. Terör örgütünün stratejik noktalara yönelik tacizleri sürerken, Şeyh Hilal mahallesindeki Cerrahi Tıp Hastanesi çevresi topçu ateşine tutuldu, el-Razi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda ise bir doktor yaralandı.

Eğitim kurumlarını da hedef alan terör örgütü, Halep Üniversitesi öğrenci yurtlarına saldırı gerçekleştirdi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, yurt binasına yapılan saldırıyı sert bir dille kınayarak, "Terör örgüt SDG'nin Halep'teki öğrenci yurtlarını hedef alması, uluslararası teamüllere göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" açıklamasında bulundu.

Halep Üniversitesi Rektörü ise yaptığı değerlendirmede, "Suriye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kaldığı yurt binasında ciddi maddi hasar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı. Suriye ordusu, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgelerde terör mevzilerine yönelik operasyonlarını sürdürürken, sivillerin güvenli tahliyesi için oluşturulan koridorlardaki önlemlerini artırdı. - HALEP

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Suriye, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halep'te SDG'nin Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:07:45. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te SDG'nin Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.