Halep'te SDG'ye Operasyon: Mühimmat Deposu İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Halep'te SDG'ye Operasyon: Mühimmat Deposu İmha Edildi

09.01.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, Halep'te SDG'ye ait stratejik mühimmat deposunu imha etti, örgütten 100 kişi ayrıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep'te terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyon kapsamında terör örgütüne ait bir stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonu devam ediyor. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütü SDG'ye ait 12 numaralı stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini duyurdu. Galyun, örgütün söz konusu noktanın hastane olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunduğunu ve bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, imha edilen yerin büyük çaplı bir cephanelik olduğunu belirtti. Suriye ordusunun sivilleri korumak amacıyla güvenli koridorlar açtığını ve tahliye sürelerini defalarca uzattığını hatırlatan Galyun, buna karşılık terör örgütünün Halep'teki yerleşim yerlerini hedef alarak sivil can kayıplarına yol açmaya devam ettiğini vurguladı.

Örgütten ayrılanların sayısı 100'e ulaştı

Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyonu devam ederken, Halep'teki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonların sıkılaşmasıyla birlikte terör örgütü SDG saflarından kaçarak devlete sığınan unsurların sayısında da büyük artış yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından güvenliği sağlanan ve örgütten ayrılan kişi sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüştü. Suriye ordusu Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrolu sağlamıştı. Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı. Suriye ordusu ile SDG arasında ateşkes sağlanmış ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesinin ardından ordu, Şeyh Maksut Mahallesi'nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine saldırılar düzenleneceğini açıklamıştı. - HALEP

Kaynak: İHA

Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Halep'te SDG'ye Operasyon: Mühimmat Deposu İmha Edildi - Son Dakika

Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Sörloth’un golü Atletico Madrid’e yetmedi Real Madrid finalde Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
Bursaspor’dan bir iddialı transfer daha Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi

20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:46
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
19:20
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 21:27:46. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te SDG'ye Operasyon: Mühimmat Deposu İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.