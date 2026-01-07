Halep'te Sivillerin Güvenliği Vurgulandı - Son Dakika
Halep'te Sivillerin Güvenliği Vurgulandı

07.01.2026 20:29
Suriye Hükümeti, Halep'te sivillerin korunmasına yönelik önlemleri artırdığını açıkladı.

Suriye Hükümeti, Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam bir hassasiyet gösterildiğini açıkladı.

Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye Hükümeti'nin Halep'teki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasını yayınladı.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'teki duruma ilişkin açıklamasında sahadaki gerçekleri yansıtmayan ciddi yanlışlar ve hatalı nitelemeler bulunduğuna dikkat çekilerek, söz konusu ifadelerin 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmaya aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, güvenliğin sağlanması ve halkın korunmasına ilişkin sorumluluğun anayasa ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yalnızca devlete ve meşru kurumlarına ait olduğu vurgulandı.

Suriye'de, Kürt vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasının pazarlık konusu edilemeyeceğini, bunun değişmez ulusal ve hukuki bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güvenlik tedbirlerinin herhangi bir etnik grubu hedef aldığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi.

Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam bir hassasiyet gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, gerilim bölgelerinden ayrılanların tamamının sivil halktan oluştuğu, çatışmalardan endişe duyan Kürt vatandaşların devletin ve resmi kurumların kontrolündeki bölgelere sığındığı aktarıldı.

Bunun vatandaşların devlete ve devletin güvenlik sağlama kapasitesine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekilerek, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde alınan önlemlerin, yalnızca güvenliği sağlama, yerleşim alanlarında silahlı faaliyetleri engelleme ve bu bölgelerin Halep kentine karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasının önüne geçme amacı taşıdığı" kaydedildi.

Açıklamada, Suriye hükümeti, söz konusu mahallelerdeki silahlı grupların bölgeden çıkması yönündeki talebini yineleyerek, sivillerin siyasi ve medya kaynaklı çekişmelerden tamamen uzak tutulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

