Halep'te Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Halep'te Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

07.01.2026 15:49
Suriye ordusu, SDG'ye ait mevcudiyeti hedef olarak belirleyerek Halep'te sokağa çıkma yasağı getirdi.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksut ve Aşrafiye mahallelerindeki terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait mevzilerin meşru hedef haline geldiğini belirterek, bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Suriye'de ordu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerginlik yükseliyor. Suriye ordusu, Halep'te son günlerde yaşanan çatışmalar ve SDG'nin bölgedeki sivillere yönelik saldırılarının ardından Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG unsurlarının meşru askeri hedefler olduğunu açıkladı. Bölge halkına SDG mevzilerinden uzaklaşma ve bölgenin tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu. Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu mahallelerde insani koridorlar aracılığıyla tahliye için süre tanındığını ve daha sonrasında bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Suriye ordusu ve güvenlik güçleri yerlerini terk etmek zorunda olan kişilere yardım sağlıyor. Suriye Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada ise SDG'nin yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında değinilerek, ekiplerin sabah saatlerinden bu yana çeşitli mahallelerde enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya çalıştığı ve güvenlik endişeleri nedeniyle farklı yerlere gitmek isteyen sivillere yardımcı olduğu belirtildi. Suriye Acil Durum ve Afet Bakanlığı, çoğu söz konusu iki mahalleden olmak üzere 850 sivilin tahliye edildiğini ve operasyonlar sona erene kadar ve devlet kurumları bölgeye girene kadar halk için barınma merkezleri tahsis edildiğini açıkladı. Ayrıca Suriyeli güvenlik kaynakları, Halep'te SDG kontrolündeki Şakif bölgesinde bulunan bir cezaevinden tutukluların kaçtığını bildirdi.

SDG'nin saldırılarında can kaybı 4'e yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin Halep'teki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 4'e yükseldiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı. - HALEP

Kaynak: İHA

Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Halep'te Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

