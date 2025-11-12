Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki iş yerinde halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti.
Sümeyye O (25), Yeni Mahalle'deki halı yıkama dükkanında çalıştığı sırada, halı sıkma makinesine kapıldı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sümeyye O'nun cenazesi, Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
