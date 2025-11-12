Halı Sıkma Makinesine Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halı Sıkma Makinesine Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Halı Sıkma Makinesine Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
12.11.2025 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde halı sıkma makinesine kapılan 25 yaşındaki Sümeyye O. hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki iş yerinde halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti.

HALI SIKMA MAKİNESİNE KAPILDI

Sümeyye O (25), Yeni Mahalle'deki halı yıkama dükkanında çalıştığı sırada, halı sıkma makinesine kapıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sümeyye O'nun cenazesi, Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şabanözü, Çankırı, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halı Sıkma Makinesine Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar
Aman dikkat 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
İsrail’i sarsan istifa Görevini bıraktı İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
Damla Kent Projesi’nde asli edim süresi öne çekildi Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi

20:37
Galatasaray’ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
20:03
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
19:51
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu
19:30
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
18:26
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi
18:25
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 21:11:10. #7.12#
SON DAKİKA: Halı Sıkma Makinesine Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.