Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven - Son Dakika

Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven

11.01.2021 12:46
Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven, System.String[]

Müstakil Halı Temizlemeci İşadamları Derneği (MÜHİAD) Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kadın Girişimciler Komite Başkanı Esra Gürcan, son zamanlarda vatandaşların halı yıkamada tedirginlik yaşadığını ifade ederek, "MÜHİAD olarak korona virüs tedbirlerine yönelik eğitimler vererek gerekli...

Müstakil Halı Temizlemeci İşadamları Derneği (MÜHİAD) Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kadın Girişimciler Komite Başkanı Esra Gürcan, son zamanlarda vatandaşların halı yıkamada tedirginlik yaşadığını ifade ederek, "MÜHİAD olarak korona virüs tedbirlerine yönelik eğitimler vererek gerekli tüm önlemleri uyguluyoruz" dedi.

Dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi halı yıkama sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade eden MÜHİAD Genel Sekreteri Esra Gürcan, halı yıkama sektöründe üst düzey önlemler alınarak çalışıldığını söyledi. Son zamanlarda vatandaşların halılarını yıkatırken tedirgin olduğunu dile getiren Gürcan, "Korona virüs salgını sürecinde halı yıkama sektöründe önemli çalışmalar yaptık. Bu süreçte sektörde çalışanlara korona virüs tedbirlerine yönelik eğitimler vererek gerekli önlemleri uyguladık. Bu nedenle müşterilerimizin 'Halımızı, koltuğumuzu yıkattığımız zaman virüs bize bulaşır mı?' diye bir ön yargısı vardı. Bizlerde bu anlamda salgın süreci boyunca derneğimiz kurucularından, kayıtlı olan üyelerimize ve meslektaşlarımıza MÜHİAD Başkanımız Yusuf Çelik, Başkan Yardımcımız Güven Abdioğlu ve alanında uzman kişiler tarafından online eğitim seminerleri verdik. Eğitim seminerlerinde; müşterilerle mesafe nasıl olmalı, halıyı alırken, halıyı yıkarken ve teslimatta nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde bilgilendirmelerde bulunduk. Bu eğitimler neticesinde ne bizler ne de müşterilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Bu da derneğimizin sektörümüze kazandırmış olduğu önemli bir farkındalıktır" dedi.

Dernek kurucuları, üyeler veya seminerlere katılan meslektaşları arasında herhangi bir korona virüs vakasına rastlanmadığının altını çizen Gürcan, "Sektörümüz temizlik sektörü olduğu için sürekli temizlik malzemeleri, dezenfektanlarla çalışıyoruz. Bu nedenle gerek kullandığımız malzemeler gerekse aldığımız eğitimler neticesinde hem kendi sağlığımızı hem de müşterilerimizin sağlığını en iyi şekilde koruyarak önemli bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde halı yıkamacıların ve vatandaşların nelere dikkat etmesi konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler ilk olarak müşterilerimizden halılarını yıkamaya vermeden önce bir gün bekletmelerini istiyoruz. Halıyı almaya gitmeden önce müşterilerimizden halıları kapı önüne bırakmalarını istiyoruz. Daha sonra ekiplerimiz tarafından sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kapı önünde bırakılan halılara dezenfektan sıkıldıktan sonra alınıyor. Bunun yanında daha önce müşterilerimize verdiğimiz fiş yerine, bilgileri müşteriye mesaj olarak gönderiyoruz. Ayrıca araçlarımızı da her gün dezenfekte ederek virüs ve bakterinin barınmasını engelliyoruz. Bunun yanında halıları dezenfekte edip poşetledikten sonra 6 veya 24 saatlik süreç içerisinde iş yerlerimizde bekletiyoruz. Daha sonra müşterilerimizin halıyı kapının önünde teslim almalarını önemle rica ediyoruz. Bu da ister istemez müşterilerimizi mutlu ediyor."

Halı yıkama hizmeti veren işletme sahiplerinin hem kendi çalışanlarını hem de müşterilerini korumak zorunda olduklarını vurgulayan Gürcan, "Gün içerisinde birçok yere gidiyoruz ve insanlarla sürekli temas halindeyiz. Aldığımız sosyal mesafe, maske kurallarının yanında aldığımız eğitimler neticesinde hem kendimizi hem de müşterilerimizi korumuş oluyoruz. Bu çerçevede halkımız gönül rahatlığıyla halılarını halı yıkama tesislerine verebilirler" diye konuştu. - VAN

Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven
Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven
Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven
Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven

Koronavirüs, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven - Son Dakika Ekonomi


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