Son Dakika Haberleri: Haliç'te Yelkenli Battı (3) (Aktüel)

Haliç'te Yelkenli Battı (3) (Aktüel)

30 dakika önce

HALİÇ'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

Haliç'te Yelkenli Battı (3) (Aktüel), System.String[]
HALİÇ'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiyi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi deniz polisinin botunda bekliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:31 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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