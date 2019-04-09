Son Dakika Haberleri: Halıcılık Birliğinin Kuruluşunun 47. Yılı

Halıcılık Birliğinin Kuruluşunun 47. Yılı

26 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 47 yıl önce Niğde Valiliği öncülüğünde kurulan Halıcılık Birliğini ziyaret ederek 47 ilmik attı.

Halıcılık Birliğinin Kuruluşunun 47. Yılı, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 47 yıl önce Niğde Valiliği öncülüğünde kurulan Halıcılık Birliğini ziyaret ederek 47 ilmik attı.

Vali Şimşek, geleneksel el sanatlarından halıcılığın yaşatılması için 1972 yılında faaliyete geçen Niğde Valiliği Halıcılık Birliğini kuruluşunun 47'inci yılında ziyaret ederek kursiyerlerle pasta kesti, ilmek attı, biten halıların iplerini kesti.

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Şimşek, dokumacılığın Orta Asya Türk toplumlarının ortak bir kültürü olduğunu belirtti.

Şimşek, dokunan her halının tarihten izler taşıdığını aktararak, "Her motif bir yaşanmışlığı anlatır. Kültürümüzde dokumacılık önemli bir yer tutar. Halıcılık Birliği de verdiği hizmetle bu kültürümüzü yaşatıyor. İl merkezinde 27 olmak üzere Bor ve Çiftlik ilçelerimizde devam eden kurslarla birlikte toplam 80 kursiyerimiz halı dokumakta." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek'e programda AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:56 Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halıcılık Birliğinin Kuruluşunun 47. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]