Halıcılık Birliğinin Kuruluşunun 47. Yılı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 47 yıl önce Niğde Valiliği öncülüğünde kurulan Halıcılık Birliğini ziyaret ederek 47 ilmik attı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 47 yıl önce Niğde Valiliği öncülüğünde kurulan Halıcılık Birliğini ziyaret ederek 47 ilmik attı.



Vali Şimşek, geleneksel el sanatlarından halıcılığın yaşatılması için 1972 yılında faaliyete geçen Niğde Valiliği Halıcılık Birliğini kuruluşunun 47'inci yılında ziyaret ederek kursiyerlerle pasta kesti, ilmek attı, biten halıların iplerini kesti.



Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Şimşek, dokumacılığın Orta Asya Türk toplumlarının ortak bir kültürü olduğunu belirtti.



Şimşek, dokunan her halının tarihten izler taşıdığını aktararak, "Her motif bir yaşanmışlığı anlatır. Kültürümüzde dokumacılık önemli bir yer tutar. Halıcılık Birliği de verdiği hizmetle bu kültürümüzü yaşatıyor. İl merkezinde 27 olmak üzere Bor ve Çiftlik ilçelerimizde devam eden kurslarla birlikte toplam 80 kursiyerimiz halı dokumakta." ifadelerini kullandı.



Vali Şimşek'e programda AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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