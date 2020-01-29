Halil Avcı yeni projesi için 1 Şubat'ta lansmana çıkıyor

Halil Avcı İnşaat 41. yılını taçlandıracağı yeni projesi için 1 Şubat'ta lansmana çıkıyor.



Yurt içi ve yurt dışında inşaat, enerji, turizm, maden ve ziraat alanlarında faaliyetlerde bulunan Halil Avcı Şirketler Grubu bünyesindeki Halil Avcı İnşaat'ın yeni projesi için herkesten önce özel fiyat ve ödeme koşullarından faydalanmak isteyenler 'yeniprojeyekaydolun.com' adresinden ön kayıt yaptırmaya devam ediyor.



Bugüne kadar "Billur Yalı", "Dream Town", "Dream Garden", "Dream Park" ve "Dream Land" gibi projelerinin yanı sıra, NewYork tipi yaşam standardını yansıtan "Dream Loft" ve ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrindeki yaşam tarzını Adana'ya taşıyan "Dream Miami" ile dikkat çeken firma yeni projesinde de "Dream" serisini sürdürecek.



Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, yeni proje için detayları vermemekle birlikte, yine diğerleri gibi yüksek sosyal donatılı, temalı, kişiye özel ödeme seçenekleri ile banka anlaşmalı özel kredi avantajlarının bulunacağını ifade etti.



Nasıl yatırım yapılmalı?



Aynı zamanda Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Orhan Murat Avcı, "Bilindiği gibi her yatırımın mutlaka birtakım riskleri vardır ancak, bu yatırım araçları arasında doğru marka ve doğru proje tercih edildiğinde en risksiz olan gayrimenkul yatırımıdır. Düzenli kira getirisi olan, gerektiğinde ipotek gösterilerek finans kaynağı yaratabilen konut ve iş yerleri durduğu yerde kazanan araçlardır. Bir de gayrimenkul yatırım amacı ile de olsa oturmak amacıyla da olsa projeden yani henüz temel aşamasındayken almak çok daha fazla avantajlı" dedi.



Orhan Murat Avcı, temalı, fark oluşturan, çok konuşulan, sosyal donatıları yüksek, kullanıcısına bir konuttan daha fazlasını sunan projelerinin yanında Halil Avcı markasına olan güvenin en büyük kozları olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz kendi projelerimize dikkat edilirse, tamamı kazandırmıştır. Biz firma olarak sadece konutu kendisi oturmak için tercih edenleri değil yatırımcılarımızı da düşünüyoruz. Yani sadece satış odaklı değiliz. Herhangi bir projemize başlarken öncelikle lokasyonu dikkate alıyoruz. Çünkü, ne kadar kaliteli konut yaparsanız yapın yer tespiti de çok önemli. Satışımızı yaptıktan sonra bizden konut alan yatırımcılarımızın satışlarını da takip ediyoruz. Sadece kazanmak odaklı olmadığımızdan yatırımcımızın da kazanması bizim için öncelikli bir konudur. Bu nedenle sattığımız konutların satışının yapıldığı tarih ile bugünkü değerini kıyaslıyor ve devletin diğer yatırım araçları ile ilgili resmi verilerini dikkate alıyoruz. Örneğin; Türkiye için 2019 yılı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından zorlu geçti. Özellikle sınırlarımızda yaşanan olaylar ekonomiyi olumsuz etkiledi. Bu inişli çıkışlı grafikte Halil Avcı olarak bizim projelerimize yatırım yapanlar kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre geçen yıl Dolar yüzde 8, Euro yüzde 5 kazandırırken, bizim projemizden konut sahibi olanlar yüzde 31 kazandılar." - ADANA