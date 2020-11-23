Halil Çoban son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi eski Başkanı ve İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ve AKÜ' den emekli Öğretim Görevlisi Mustafa Çoban 'ın babası Halil Çoban hayatını kaybetti. Merhum Çoban'ın ölümüne sevenleri üzüntüyle karşıladı. Halil Çoban bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe asri mezarlığına defnedildi.

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