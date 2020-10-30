Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi

30.10.2020 14:27

Son dakika gelişmesine göre Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldı.

Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldı. Kararla birlikte ilk celsede tahliye edilen Sezai, "Bir sanatçı olarak böyle bir şey yapmak gerçekten benim için çok üzücü. Keşke yaşanmasaydı" dedi.

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılan Halil Sezai, üniversite mezunu ve ses sanatçısı olduğunu söyleyerek, aylık ortalama gelirinin 10 bin ile 20 bin lira arasında olduğunu belirtti.

"SANATÇI OLARAK BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK ÇOK ÜZÜCÜ"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Halil Sezai, olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "Bir sanatçı olarak böyle bir şey yapmak gerçekten benim için çok üzücü. Müşteki ile aramızda olay gününden öncesine dayanan bir anlaşmazlık söz konusudur. Müştekinin ikamet ettiği ikiz villanın öteki eşinde ofis olarak kullanan Murat Aytaç Ağırlar'ın ortak bahçesi olan bahçede çekim yapmak istedik. Ancak bu çekimlerimiz müştekinin müdahaleleri neticesinde gerçekleşemedi. Gerçekleştirmek istediğimiz çekim bir youtube projesine ilişkindi" dedi.

"AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜR VE HAKARETLERLE KARŞILAŞTIM"

Müştekiden gelen yüksek sesler neticesinde çekimleri gerçekleştiremediklerini söyleyen Sezai, "Kendisi kullanmış olduğu büyük hoparlör aracılığıyla yüksek sesle yayın yaparak, bazen anlamadığımız Arapça şeyler dinleterek çekim yapmamızı engelledi. Aynı zamanda yüksek sesle ezan sesi açıyordu. Bunun üzerine bir kaç defa kendisi ile konuşarak arayı bulmak istedim. Kendisi ile 5-6 defa konuşmayı denedim Ancak hepsi olumsuz sonuçlandı. Konuşmamıza fırsat vermiyordu. Bağırıp çağırıp, hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle karşılaştım" diye konuştu.

"TOKAT ATTIKTAN SONRA OLAYLAR DEĞİŞTİ"

Daha sonra çekim yerini değiştirmeye karar verdiklerini aktaran Sezai, "Olay günü son bir kez Hüseyin beyle görüşmeye karar verdim. Problemleri çözmek istedim. Bu amaçla son derece iyi niyetli bir şekilde çiçek alarak müştekinin ikametine gittim. İkamete gittiğimde müşteki bana hakaret etti. Küfür ve hakaretler etti. Bana tokat attı. Buradan sonra olaylar değişti" dedi.

"5-6 aylık süreçte yoğun bir tacizle karşılaştım"

Sezai, müştekiye odunla vurmadığını söyleyerek, "Kendisine hakaret ettim ama kesinlikle tehdit etmedim. Üzgünüm keşke yaşanmasaydı. Gerçekten 5-6 aylık süreçte yoğun bir tacizle karşılaştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Ortamı yumuşatmak için çiçek aldım"

Mahkeme hakiminin "Olay günü neden çiçek alarak gittiniz?" sorusuna sanık Sezai, "Ortamı yumuşatmak için hediye almak istedim. Biraz pozitiflik olsun istedim. Hüseyin Meriç konuşması zor bir insan. Ortamı yumuşatmak ve kendimi de rahatlatmak için çiçek alarak gittim. Bir hoşluk yapmak ve hediye vermek istedim" şeklinde konuştu. "Odun parçasını neden elinize aldınız?" sorusuna ise, "Tamamen mizah amaçlıydı. Odunluk yapmadan 'çiçeği kabul et' demek istedim. Kafamda böyle bir kurgu yaptım. Bu nedenle elime aldım" diyerek cevap verdi.

Sezai savunmasının devamında, "Kaçma şüphemin bulunmadığına dair maddeyi de anlamlandıramadım. Ben anneannemle yaşayan biriyim. Benim sigortalı çalışanlarım var. Bu ülkede çalışıyorum. Bu maddeyi anlayamadım. Dosyada bulunan tutuklanma nedenlerini kabul etmiyorum. Öncelikle tahliyemi ve beraatimi talep ederim" diye konuştu. Bunun üzerine söz alan avukatı Ahmet Gürel, "Müvekkilim haksız tahrik altında hareket etmiştir. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesini talep ederim" dedi.

"İÇERİ GİRER GİRMEZ ODUNLA YÜZÜME VURDU"

Müşteki Hüseyin Meriç ise, "Ben ikametimin ana kapısını oğlum sabahları benim yanıma uğruyor diye açık bırakıyordum. Olay günü de açıktı. Sadece sineklik kapalı halde duruyordu. Bir gürültü geldiğini duydum, oğlum zannettim. Kapının oraya geldiğimde sanığı elinde odun ile gördüm. Sinekliği açıp evin içine girdi. Girer girmez odun ile benim yüzüme vurdu. Kaş bölgemin üzerine isabet etti. O esnada beni tehdit etti" dedi.

Odunu elinden alarak dışarıya doğru kaçtığını söyleyen Meriç, "Beni gelip boynumdan kavradı. Hakaret ve tehdit etmeye devam etti. Ben fırsatını bulduğumda bahçeden sokağa çıktım. Orada kimsenin olmaması ve beni öldürebileceğinden endişe ettim. Sanık burada da eylemlerini sürdürdü. Benim kendisine hakaret ettiğim ve tokat attığım doğru değildir. O içeriye girdiğinde ben hiç bir şey yapmadım. Doğrudan odun ile bana saldırdı. Kendisinden şikayetçiyim" diyerek cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı ise sanık Sezai'nin cezalandırılmasını istedi.

"PİŞMANIM"

Son savunması sorulan sanık Halil Sezai, "Kasten yaralama eylemini gerçekleştirdiğim doğrudur. Ancak bunu silahla gerçekleştirmedim. Sadece ellerimi ve ayaklarımı kullandım. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Beraatime karar verilsin" dedi. Son sözünde ise beraatini ve tahliyesini istediğini söyledi.

1 yıl 11 ay 7 gün hapis

Davayı ilk celsede karara bağlayan mahkeme heyeti, Halil Sezai'yi "silahla yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığın yeniden suç işleyemeyeceğine yönelik olumlu kanaat oluşmadığından ve sanığın adli sicil kaydında daha önceden 'kasten yaralama' suçundan mahkumiyet kararı bulunduğundan cezayı ertelemedi.

Kararla birlikte tahliye edildi

Sezai'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, Sezai'nin tahliyesine hükmetti. Öte yandan müşteki Hüseyin Meriç, duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Halil Sezai ve Hüseyin Meriç arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında Halil Sezai'nin elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile Hüseyin Meriç'e hitaben küfürler ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlatılmıştı. Meriç'i önce odun parçası ile yaraladığı, daha sonra da tekme ve yumruk atarak yaraladığı belirtilmişti.

İddianamede, Halil Sezai'nin, "alenen hakaret", "silahla kasten yaralama", "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

(Gamze Erdemir/İHA)

Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi
Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi
Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi
Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi
Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi
Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi
Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi

Halil Sezai, Hakim, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi - Son Dakika


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