Halil Sezai'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Halil Sezai'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Film çekimi nedeniyle tartıştığı komşusunu darp eden ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Halil Sezai'nin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

Halil Sezai'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı, System.String[]

Film çekimi nedeniyle tartıştığı komşusunu darp eden ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Halil Sezai'nin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

Tuzla'da film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, öğle saatlerinde polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Sezai'nin 'şüpheli' sıfatıyla savcılık sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren ifade işleminin ardından Halil Sezai, "silahla yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"ODUN PARÇASINI ŞAKA AMACI İLE KENDİSİNE UZATTIM"

Halil Sezai'nin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Sezai ifadesinde, "Hüseyin Bey'i yaklaşık 2 senedir tanırım. Geçmişte Hüseyin Bey ile beraber defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım. Hüseyin bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım" dedi.

"KENDİ KONSERLERİMDE DAHİ EZAN OKUNDUĞUNDA KONSERİME ARA VERİRİM"

"Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey'in ikametinin içine girmedim" diyen Sezai, "Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen Hüseyin Bey'in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" ifadelerini kullandı.

Halil Sezai'nin tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

(İHA)

Anadolu Adalet Sarayı, Halil Sezai, Ezan, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halil Sezai'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

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