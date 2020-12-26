Haliliye Belediyespor: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Uzatöz (xx)

ALTEKMA: Mehmet Hacıoğlu (xxx), Ahmet (xx), Buculjevic (xxx), Hugo (xxx), Yunus Emre (xxx), Oğuzhan (xx), Mehmet Özbek (xxx), Hüseyin (xx), Cansın (xx), Berkant (xx), Kaan (xx), Arda (xx)HALİLİYE BELEDİYESPOR: Vilimanovic (xx), Enes (x), Bünyamin (x), Bisset (xx), Mert (xx), Cüneyt (x), Metin (x), Mehmet (x), Taha (x), Efe (x), Ali Samet (x)SETLER: 25-19, 25-21, 35-33

SÜRE: 100 Dakika (28, 29, 43)

AXA Sigorta Efeler Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Altekma, İzmir'de Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Play-Off yolunda önemli bir adım attı. Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir ekibi ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci seti Altekma 25-21 alarak skoru 2-0'a getirdi. Son sette konuk Haliliye Belediyespor 24-21 öne geçip 3 kez set sayısı xansını değerlendiremedi. Büyük çekişmenin yaşandığı seti Altekma 35-33 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Üst üste 2 yenilginin ardından kazanan İzmir temsilcisi bu sonuçla 20 maçta 9'uncu galibiyetini aldı.